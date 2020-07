Scuola, Conferenza Unificata: Via libera alle linee guida 0-6 anni

di dab

Roma, 31 lug. (LaPresse) - Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto una seduta straordinaria della Conferenza Unificata; in videoconferenza da via della Stamperia anche la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani; collegati da remoto il presidente della Molise, Donato Toma, per la Conferenza delle Regioni; il presidente Anci, Antonio Decaro; il presidente Upi, Michele De Pascale; regioni e ministeri competenti dei provvedimenti all'ordine del giorno. Governo, Regioni e Enti locali hanno raggiunto l'accordo sulle linee guida sulla scuola da 0 a 6 anni. La Conferenza Unificata ha approvato il parere su: Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia.

