Scuola, caso libro 'razzista'. Ministero contatta Aie: Forte preoccupazione

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - Con riferimento al libro di testo che è divenuto oggetto di polemiche per una pagina il cui contenuto appare diseducativo e offensivo per le studentesse e gli studenti di origine non italiana, il ministero dell'Istruzione fa sapere di aver contattato questo pomeriggio l'Associazione Italiana Editori e di aver condiviso con loro forte preoccupazione rispetto a contenuti di questo tipo, oltre alla necessità di continuare a lavorare per prevenire casi come questi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata