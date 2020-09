Scuola, caos e tensioni a due giorni da riapertura

La riapertura delle scuole lunedì 14 settembre, dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus, porta con se ancora incertezze e tensioni. Gli ultimi ad alzare la voce sono stati i presidi che, per garantire la sicurezza, hanno chiesto di reintrodurre il certificato medico obbligatorio dopo 3 giorni di assenza che attesti che lo studente non ha avuto il Covid. La ministra Azzolina continua a manifestare ottimismo e intanto avverte che il governo è pronto ad impugnare il decreto della Regione Piemonte che impone agli istituti di misurare la febbre agli studenti, mentre per il ministero il compito spetta alle famiglie. Allarme della Cisl: "Una scuola su quattro presenta criticità per l'inizio dell'anno scolastico e non riaprirà regolarmente".