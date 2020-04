Scuola, Azzolina: Tempi accorciati, già inviati soldi per tablet e pc

di dab

Roma, 3 apr. (LaPresse) - “E' dal primo giorno di questa crisi che ci siamo attivati per sostenere la didattica a distanza. In mezzo a tante difficoltà che nessuno si sente di nascondere e a deficit strutturali che il nostro Paese non potrà più ignorare una volta superata l'emergenza, le famiglie, gli studenti e tutto il personale scolastico si sono rimboccati le maniche e si stanno impegnando in una sfida totalmente inedita. Tra ieri ed oggi abbiamo inviato i 70 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tablet e computer. Entro lunedì mattina saranno tutti accreditati sui conti delle scuole. Risorse, lo ricordo, destinate a chi ne ha più bisogno. A pochi giorni dalla firma del decreto è un bel risultato. Siamo riusciti infatti ad ottenere una procedura più snella e, in questo modo, ad accorciare i tempi burocratici”. È quanto si legge in una nota della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, sull'invio delle risorse agli istituti per la didattica a distanza

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata