Scuola, Azzolina: Stiamo arrivando a 100% distanziamento per tutti

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Stiamo arrivando al 100% di distanziamento per tutti" a scuola. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5. "Se ci fossero delle situazioni per cui il metro di distanza non è garantito a tutti - ha sottolineato - ci si mette la mascherina. Abbiamo lavorato tutta l'estate per evitare quello che altri Paesi hanno fatto, noi abbiamo lavorato per garantire il metro di distanza". "Sono stati fatti tantissimi lavori di edilizia scolastica leggera, abbiamo investito circa 300 milioni di euro e abbiamo ricavato 30mila spazi in più", ha chiarito.

