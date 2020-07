Scuola, Azzolina: Sì a test sierologici su tutto il personale

di ect

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "Accolgo con favore la possibilità di svolgere test seriologici su tutto il personale scolastico, in vista dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico. Una misura da me caldeggiata, che garantirebbe maggior sicurezza sul rientro a settembre e sulla quale sta lavorando il Ministero della salute, per definire modalità e tempistiche". Così la ministra per l'Istruzione, Lucia Azzolina, alla VII Commissione in Senato dopo l'audizione dell'1 luglio scorso in merito alle iniziative di competenza del ministero per l'avvio del prossimo anno scolastico tenuta presente l'emergenza epidemiologica di Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata