Scuola, Azzolina: Salvini non ha credibilità, inganna i cittadini

di scp

Torino, 6 set. (LaPresse) - "Non ho ancora capito quale sia la credibilità di Salvini per salire in cattedra e parlare di scuola, è abituato ad abbacinare i cittadini italiani, a illuderli, ingannarli". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Radio 24.

