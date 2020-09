Scuola, Azzolina: Rivendico con orgoglio graduatorie provinciali

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Rivendico con fermezza la scelta fatta di istituire per la prima volta le graduatorie provinciali - che ricordo sono finalizzate all'attribuzione delle supplenze - digitalizzando l'intera procedura, così da abbattere i tempi di lavorazione, eliminare le difformità nelle valutazioni di singole graduatorie, assicurare imparzialità, oggettività e trasparenza. Gli uffici hanno completato nei tempi previsti la valutazione di ben 1.938.000 domande ed è iniziata immediatamente la pubblicazione delle graduatorie. Proprio in questi giorni si stanno completando le operazioni di assegnazione delle supplenze. Ancora una volta abbiamo sentito rilanciare, da più parti, numeri non veritieri". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione della Lega sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica.

