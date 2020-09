Scuola, Azzolina: Rischio zero non esiste, rispettare linee guida

di rib/abf

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Siamo consapevoli del fatto che il rischio zero non esista, anche a scuola. Proprio per questo sarà fondamentale il senso di responsabilità di ciascuno e il rispetto delle Linee guida e dei Protocolli emanati insieme alle competenti autorità sanitarie". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in audizione nella commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata