Scuola, Azzolina: Pronti ma qualche criticità, rischio zero non esiste

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - Per domattina "io ho l'assoluta consapevolezza che quello che ci aspetta sarà un anno straordinario, è un anno difficile. Ho anche la certezza che ho lavorato moltissimo. Non solo io, ma tutta la comunità scolastica, ma anche sindaci e presidenti di Provincia. Il rischio coronavirus non può essere azzerato, ma può essere minimizzato". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'L'Aria che tira' su La7. "C'è ancora qualche criticità, questo è evidente, nessuno lo vuole nascondere. Ci sono state tutti gli anni. Siamo abbastanza pronti per garantire un servizio di qualità per garantire sicurezza, sapendo che il rischio zero non esiste ma può essere ridotto", ha aggiunto.

