Scuola, Azzolina: "Per la riapertura serve il massimo sforzo di tutti"

"Da parte dell'Esecutivo c'è il massimo impegno per garantire il diritto allo studio di tutte le alunne e tutti gli alunni e anche il diritto alla salute di quante e quanti, a settembre, torneranno nei nostri istituti scolastici". Così la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nell'informativa alla Camera sulla riapertura delle scuole a settembre. "In campo non c'è solo il Ministero dell'Istruzione, ci sono quello della Salute, da mesi al lavoro per la tutela della sicurezza di noi cittadini, quello dei Trasporti. Tutto il Governo è unito per raggiungere l'obiettivo. Ci sono gli Uffici Scolastici Regionali, i dirigenti delle nostre scuole, gli Enti locali, le Organizzazioni Sindacali. Serve il massimo sforzo da parte di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, per il conseguimento di un risultato che riguarda il Paese intero", aggiunge. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE