Misurazione febbre a scuola, Azzolina contro Cirio: Impugnamo ordinanza

"Ne abbiamo parlato, il ministero della Salute potrebbe impugnare l'ordinanza. Non lo escludo, si deciderà nelle prossime ore". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina a Biella risponde a chi le chiede se il Governo impugnerà l'ordinanza della Regione Piemonte sulla misurazione della temperatura agli studenti a scuola. "A fine giugno - spiega la ministra - abbiamo approvato le linee guida insieme a tutte le Regioni, Piemonte compreso. Il Cts ha detto chiaramente che la misurazione della temperatura va fatta a casa, anche per evitare che se ci fossero studenti già contagiati vadano sugli autobus e contagino altri. Queste sono le regole nazionali. Credo non si possa a 4 giorni dalla riapertura delle scuole cambiare le regole come se fosse un gioco. Credo ci voglia rispetto nei confronti delle famiglie e dei dirigenti scolastici. Rispetto e fiducia".