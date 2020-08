Scuola, Azzolina: Non ci sarà 'fuga' insegnanti dalle classi

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Respingeremo sempre con forza le insinuazione che mirano a gettare discredito sulle istituzioni scolastiche e soprattutto su chi ci lavora. Come quelle che danno già per certa una fuga ipotetica di insegnanti delle classi. O le narrazioni secondo cui non ci saranno corsi di recupero perché i docenti si rifiutano di farli. Traduzioni semplicistiche che rischiano di fare danno al sistema. Dimostriamo ancora una volta che il corpo dei docenti e sano. Composto da insegnanti che ci credono. Che amano il proprio lavoro e lo svolgono con professionalità e impegno". È quanto scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera inviata a docenti, dirigenti e personale scolastico in vista dell'inizio delle lezioni.

