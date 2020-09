Scuola, Azzolina: Nei prossimi mesi concorsi infanzia, primaria e secondaria

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Il concorso straordinario è solo la prima delle procedure selettive che si svolgeranno a partire dalle prossime settimane per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi insegnanti. Nei prossimi mesi, subito dopo la conclusione delle prove predette, si terranno anche il concorso ordinario per l'infanzia e la primaria e il concorso ordinario per la secondaria di I e II grado". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione del M5S sulle modalità e i tempi di svolgimento del concorso straordinario per l'immissione in ruolo dei docenti precari.

