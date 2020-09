Scuola, Azzolina: "Luogo più sicuro, no a cambio regole a 4 giorni dall'inizio"

"Credo che non si possano cambiare le regole come se fosse un gioco 4 giorni prima della riapertura delle scuole". Così il ministro Lucia Azzolina in visita all'IC di Biella II, rispondendo alle polemiche sollevate dai governatori di Piemonte e Campania sul tema della rilevazione della temperatura corporea, che secondo le indicazioni del ministero va misurata a casa e non a scuola. “La nostra scuola, nell'orario giornaliero di uno studente, è forse il luogo più sicuro che c'è” ha spiegato ancora la ministra.