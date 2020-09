Scuola, Azzolina: La amiamo, ce la stiamo mettendo davvero tutta

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Sicuramente fare il ministro dell'Istruzione è faticoso quando non c'è il Covid, per me con il Covid non è stato facile. Ce la stiamo mettendo davvero tutta, perché amiamo la scuola, crediamo nella scuola come luogo di formazione e socialità. È un onore rappresentare il ministero in questo momento, seppur difficile in questo Paese". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'L'Aria che tira' su La7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata