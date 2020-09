Scuola, Azzolina: In 2 mesi neanche un mago avrebbe sistemato 40 mila pless

di rib/abf

Roma, 8 set. (LaPresse) - "Qualcuno pensava che in due mesi si potevano rimettere in sesto tutti i 40mila plessi scolastici? Non sarebbe stato possibile nemmeno per un mago. Ma quello che si poteva fare è stato fatto". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in audizione nella commissione Istruzione pubblica e beni culturali del Senato.

