Scuola, Azzolina: Graduatorie già pronte, docenti in classe da subito

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Ha ragione la dirigente scolastica di Caivano: io da precaria venivo nominata sempre tardi. Quest'anno abbiamo provato a velocizzare. In questi giorni le nomine dei supplenti sono state già fatte, iniziando dagli insegnanti di sostegno. Ritengo che fa parte delle competenze" del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, "rinviare l'anno scolastico al 24 settembre. Visto che le graduatorie sono già pronte, voglio che i docenti siano in classe dal primo giorno". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'L'Aria che tira' su La7, rispondendo alla dirigente di una scuola di Caivano (Napoli) che attende il 50% dei docenti per completare il personale in vista dell'inizio dell'anno scolastico, al via in Campania il 24 settembre.

