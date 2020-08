Scuola, Azzolina: Fare Piano investimenti con risorse Recovery Fund

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Dobbiamo immaginare e realizzare un Piano pluriennale di investimenti sull'edilizia scolastica, grazie all'impegno delle risorse provenienti dal cosiddetto Recovery Fund. Abbiamo un obiettivo preciso, da raggiungere in tempi certi: dotare il nostro Paese di scuole migliori, più sicure e funzionali alle esigenze di studentesse e studenti. E lavoreremo su innovazione didattica e formazione di tutto il personale scolastico, senza dimenticare la lotta ad ogni forma di povertà educativa e il contrasto alla dispersione scolastica". È quanto scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera inviata a docenti, dirigenti e personale scolastico in vista dell'inizio delle lezioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata