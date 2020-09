Scuola, Azzolina: Entro pochi giorni conclusione contratti a tempo determianto

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "In questo periodo si stanno ultimando le procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato. In base al monitoraggio delle nomine effettuate si stima di concluderne l'attribuzione nell'arco di pochi giorni, anche con riferimento all'organico aggiuntivo per l'emergenza". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Iv sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica.

