Scuola, Azzolina: Dibattito troppo spesso schiacciato su lato sanitario

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "In queste settimane abbiamo assistito ad un fiorire di commenti e ad un ampio dibattito sulla riapertura delle scuole. Il che per certi versi è un bene: mai la scuola aveva avuto tanta attenzione negli ultimi anni. Il Paese ne ha riscoperto l'importanza. Le famiglie hanno compreso quanti sforzi occorrano agli insegnanti nel difficile compito di educare e formare i loro figli. Eppure, il dibattito ha schiacciato la questione scolastica troppo spesso sul lato sanitario, dimenticando il vero obiettivo della riapertura: i bisogni educativi dei nostri studenti, a cui tutti noi ci siamo dedicati come personale della scuola. E attorno a questa nuova attenzione per il sistema scolastico sono emerse narrazioni spesso semplificate, alcune volte allarmistiche, quasi sempre ingiuste sul personale scolastico". È quanto scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera inviata a docenti, dirigenti e personale scolastico in vista dell'inizio delle lezioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata