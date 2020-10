Scuola, Azzolina: De Luca riapra, bimbi campani non siano discriminati

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Io auspico che De Luca apra le scuole del primo ciclo di istruzione, perché i bambini campani non devono essere discriminati. La scuola è un ambiente molto più controllato rispetto a vedere i bambini per strada o nei centri commerciali come in Campania in questi giorni. I bambini hanno il diritto di andare a scuola, le mamme hanno il diritto di andare a lavorare". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'Che tempo che fa' su Rai3.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata