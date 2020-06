Scuola, Azzolina: Dal 1/7 girerò per scuole e Uffici scolastici regionali

di dab

Roma, 26 giu. (LaPresse) - "Dal 1 luglio inizierò a girare ufficio scolastico regionale per ufficio scolastico regionale, scuola per scuola. Andremo a monitorare e aiutare dirigenti scolastici e usr perché la scuola a settembre parta e bene". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte.

