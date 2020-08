Scuola, Azzolina: Da domani nuovo capitolo determinante per storia

di dab

Roma, 31 ago. (LaPresse) - "Da domani prenderà il via formalmente l'anno scolastico. Quello che stiamo per vivere è un inizio davvero particolare: tutti voi, docenti, dirigenti, personale Ata, siete ben consapevoli del fatto che stiamo per scrivere, insieme, un capitolo nuovo e determinante nella storia della nostra scuola". È quanto scrive la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una lettera inviata a docenti, dirigenti e personale scolastico in vista dell'inizio delle lezioni.

