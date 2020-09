Scuola, Azzolina: Copertura cattedre sta permettendo ordinato avvio anno

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Abbiamo pubblicato le graduatorie in tempo utile, evitando quell'effetto per il quale il rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco dell'intera procedura per gran parte del territorio di ciascuna provincia. Tramite il sistema di controllo multilivello immaginato, sia nell'attività degli uffici, sia in quella delle scuole, viene posto rimedio anche a errori che si trascinano da anni. Si tratta di un meccanismo che, nonostante le difficoltà del momento particolare, ha portato ad un cambio di rotta nel segno della trasparenza delle valutazioni e della rapidità di completamento dei procedimenti". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione di Iv sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica. "In questo periodo si stanno ultimando le procedure di assegnazione dei contratti a tempo determinato. In base al monitoraggio delle nomine effettuate si stima di concluderne l'attribuzione nell'arco di pochi giorni, anche con riferimento all'organico aggiuntivo per l'emergenza - aggiunge -. Posso pertanto rassicurare che l'insieme delle misure adottate per giungere alla copertura delle cattedre sta permettendo l'ordinato avvio dell'anno scolastico e garantirà per il futuro il regolare svolgimento dell'attività didattica delle istituzioni scolastiche".

