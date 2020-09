Scuola, Azzolina: Concorsi in sicurezza, strumentale parlare di assembramenti

di dab

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Per quanto riguarda le immissioni in ruolo dei docenti precari ribadisco che il concorso straordinario, le cui prove prenderanno il via il prossimo 22 ottobre e termineranno a metà novembre - in assoluta sicurezza -, ci consentirà di avere docenti in cattedra il prossimo anno scolastico, nel rispetto del vincolo costituzionale ineludibile, sancito dall'articolo 97. Voglio essere chiara: grazie alla distribuzione territoriale, alla scansione temporale delle prove e ad un'accurata e precisa organizzazione, non ci sarà alcuna forma di assembramento o concentrazione di candidati, a dispetto di quanto qualcuno possa sostenere, in maniera meramente strumentale". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, durante il question time alla Camera, rispondendo a un'interrogazione della Lega sulle iniziative volte a garantire la copertura delle cattedre e il regolare svolgimento dell'attività didattica. "Abbiamo voluto concorsi selettivi, come impone la Costituzione, diversificati, per dare a chi ha anni di insegnamento alle spalle il giusto riconoscimento del percorso fatto, ma concorsi seri; lo abbiamo fatto nella convinzione che il bene della scuola esiga una verifica concorsuale che selezioni chi meriti di accedere alla professione di insegnante", aggiunge.

