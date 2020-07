Scuola, Azzolina: A settembre si torna, basta toni apocalittici

di dab

Roma, 20 lug. (LaPresse) - "A settembre si ritorna a scuola. Punto. basta toni apocalittici. Così come la gente va in spiaggia, torna in discoteca, così si ritornerà tra i banchi". Lo dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a 'Zapping', su Rai Radio1.

