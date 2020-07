Scuola, Azzolina: 78mila docenti in ruolo con concorsi

di ect

Milano, 8 lug. (LaPresse) - "A conclusione delle procedure concorsuali avviate dal Ministero, avremo garantito l'immissione in ruolo di 78 mila docenti". Così la ministra per l'Istruzione, Lucia Azzolina, alla VII Commissione in Senato dopo l'audizione dell'1 luglio scorso in merito alle iniziative di competenza del ministero per l'avvio del prossimo anno scolastico tenuta presente l'emergenza epidemiologica di Covid-19. "E' un grande risultato, che ci consentirà di dare stabilità ad un gran numero di docenti e di garantire la continuità didattica dell'insegnamento per i nostri studenti", afferma.

