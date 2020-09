Scuola, Ascani: Investimenti non più rinviabili, per il Pd priorità governo

di scp

Torino, 26 set. (LaPresse) - "Gli investimenti sulla scuola non sono più rinviabili e per il Partito democratico sono la priorità dell'azione del governo, anche in virtù delle risorse che arriveranno dal Recovery Fund. Attraverso gli Stati generali sulla scuola, che il segretario Nicola Zingaretti ha appena lanciato, ascolteremo le proposte e rilanceremo le idee per l'istruzione nell'Italia di oggi e del domani". Così la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani su Facebook.

