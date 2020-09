Scuola, Arcuri: Sforzo ciclopico, contenti del risultato raggiunto

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Abbiamo distribuito ai 19mila istituti scolastici italiani 94 milioni di mascherine che saranno nella disponibilità dei dirigenti. Domani mattina gli 8,5 milioni di studenti e gli 1,5 milioni di docenti avranno, come avevamo detto, avranno la mascherina chirurgica per svolgere le attività in sicurezza. Questo succederà ogni giorno. Abbiamo fatto tutti insieme uno sforzo ciclopico e siamo contenti del risultato raggiunto". Così al Tg1 il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in vista dell'apertura dell'anno scolastico.

