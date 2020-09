Scuola, Arcuri: Nessun altro Paese al mondo è riuscito a fare come noi

di lrs

Milano, 13 set. (LaPresse) - "Domani i nostri istituti scolastici avranno anche 400mila litri di gel igienizzante per garantire il secondo requisito (lavaggio delle mani, ndr). Abbiamo fatto in pochi mesi uno sforzo straordinario. Nessun altro Paese del mondo è riuscito a fare tanto". Così al Tg1 il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, in vista dell'apertura dell'anno scolastico.

