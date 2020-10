Scontri a Torino, Cirio: "Servono pene esemplari per i delinquenti"

"Ieri sera c'erano due piazze, una piazza fatta di gente per bene e lavoratori che urlava la loro rabbia, la loro paura, la loro preoccupazione. A quella piazza abbiamo dato ascolto". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a proposito dei fatti accaduti lunedì sera a Torino, quando due manifestazioni in contemporanea sono andate in scena nel centro città. "Poi c'era un'altra pizza dove c'era qualche decina non di manifestanti, ma di delinquenti" ha aggiunto Cirio a proposito delle devastazioni e degli scontri tra piazza Castello, via Po e via Roma. "Nei confronti di costoro non ci vuole nessun tipo di comprensione, ci vuole il rigore assoluto, ci vogliono pene esemplari" conclude il governatore.