Scampia, Casellati incontra i ragazzi della "Scugnizzeria"

Doppio evento per i ragazzi della "Scugnizzeria" di Scampia, a Napoli, che hanno incontrato la presidente del Senato Elisabetta Casellati e lo scrittore americano Jeff Kinney. “Sono molto contento di essere qui”, ha detto sul palco l’autore della celebre serie di libri “Diario di una schiappa”. Casellati, invece, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i giovani nati in quartieri difficili, come quello della periferia partenopea, in progetti quali la libreria creativa, fondata dallo scrittore ed editore Rosario Esposito La Rossa.