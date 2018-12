Scala, applausi per Mattarella la prima volta al Piermarini

di bdr/lcr/ect

Milano, 7 dic. (LaPresse) - Applausi per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che per la prima volta partecipa all'inaugurazione della stagione operistica del 7 dicembre della Scala in qualità di Capo dello Stato. Mattarella è atto accolto dal sindaco, Giuseppe Sala, e dal governatore lombardo, Attilio Fontana. "Bravo Presidente", hanno gridato alcuni spettatori e il personale della Scala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata