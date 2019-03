Sbloccacantieri, manca accodo su dl: si prevede Cdm fiume

di ddn/dft/ntl

Roma, 20 mar. (LaPresse) - Sullo sbloccacantieri 'c'è ancora da lavorare'. E quanto riferiscono fonti autorevoli della Lega in merito al decreto che dovrebbe essere varato oggi in Consiglio dei ministri. La riunione, viene spiegato, sarà interrotta intorno alle 16 e riprenderà alle 18, per un impegno del premier Giuseppe Conte alla Luiss di Roma. Da migliorare, secondo la Lega, il numero di cantieri ancora troppo basso soprattutto al nord e la figura del supercommissario, fortemente voluto dal Carroccio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata