Sblocca cantieri, Toninelli: Rimettiamo al centro infrastrutture utili

di mad/abf

Roma, 20 mar. (LaPresse) - "Via libera al dl #sbloccacantieri. Commissari per le singole opere e norme più semplici e snelle. Rimettiamo al centro le infrastrutture utili per far ripartire il Paese attraverso gli investimenti pubblici". Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli.

