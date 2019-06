Sblocca cantieri, Toninelli: Da Lega pretesti per far cadere governo

di mad

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "L'emendamento presentato dalla Lega sullo Sblocca cantieri non sta in piedi, anche giuridicamente, è stato bocciato da tutti. Dubito che sia solo un pretesto per creare caos e far cadere il governo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su Radio24.

