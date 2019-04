Sblocca cantieri, Toninelli: 2,5 mld investimenti nel 2019 da ripresa opere

di mrc/dab

Milano, 19 apr. (LaPresse) - "Metteremo subito in campo strutture commissariali che serviranno ad accelerare nel complesso investimenti pubblici per oltre 25 miliardi, con riguardo cantieri già aperti che purtroppo sono fermi. Sto parlando di importanti opere ferroviarie che fanno capo a Rfi e infrastrutture stradali di competenza dell'Anas". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, spiegando le principali novità del decreto Sblocca cantieri in un video su Facebook. "Per cominciare - ha aggiunto - la ripresa di questi cantieri porterà nell'immediato a un'accelerazione degli investimenti di 2,5 miliardi nel solo 2019".

