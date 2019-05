Sblocca cantieri, spunta fondo per telecamere in asili e case di cura

Un fondo per installare le telecamere in asili e case di cura. E' quanto prevede un emendamento bipartisan, il 19.01, al decreto Sblocca cantieri presentato nelle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. "Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni per il 2019 e 15 milioni per ogni anno dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni scuola", si legge nel testo.

Altrettanti ne vengono stanziati per fornire gli stessi strumenti per tutelare "le persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità".

