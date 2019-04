Sblocca cantieri, soglia subappalto sale dal 30% al 50%

di ntl

Roma, 2 apr. (LaPresse) - Si alza dal 30% al 50% la soglia prevista per i subappalti. E' quanto si legge in una nuova bozza del decreto sblocca cantieri. "Il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara - si legge - non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture".

