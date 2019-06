Sblocca cantieri, Salvini: Cose che non funzionano vanno cambiate

di mad

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "Chiedete a un imprenditore, ma il codice appalti che era nato per semplificare ha semplificato? Se qualcosa non va bene, va cambiato. Noi chiediamo di snellire e accelerare rifacendosi alla normativa europea". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini su Rtl, replicando a Toninelli che poco prima aveva detto che il codice appalti era solo un pretesto leghista per creare caos e far cadere il governo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata