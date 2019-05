Sblocca Cantieri, Romeo (Lega): "La Tav va avanti, piena fiducia a Conte"

"Piena fiducia in Conte". La ribadisce il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo dopo il vertice a Palazzo Chigi sullo Sblocca Cantieri. "L'emendamento della Lega sulla Tav resta in aula", aggiunge però l'esponente del Carroccio. "In ogni caso Rixi resta al suo posto", spiega poi Romeo parlando del sottosegretario leghista (al suo fianco) indagato per "spese pazze" quando era consigliere regionale in Liguria.