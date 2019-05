Sblocca cantieri, Rixi: Emendamento su Tav diventerà ordine del giorno

di mbb/abf

Roma, 28 mag. (LaPresse) - L'emendamento allo Sblocca cantieri voluto dalla Lega per includere Tav tra le opere prioritarie, verrà trasformato in un ordine del giorno, che sarà poi recepito in un Dpcm. Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti, Edoardo Rixi, al termine della riunione che si è tenuta questa sera al Senato sullo Sblocca cantieri.

