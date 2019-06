Sblocca cantieri, Patuanelli chiede rinvio di 24 ore in aula Senato

di npf

Roma, 4 giu. (LaPresse) - La maggioranza ha chiesto, attraverso il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli, il rinvio di 24 ore per il decreto legge sblocca cantieri, attualmente all'esame di palazzo Madama, per consentire di continuare l'esame in commissione Bilancio.

