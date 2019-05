Sblocca cantieri, Morra: Subappalto grimaldello preferito da mafie

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Il subappalto libero lo consente l'Europa, ma l'Italia non è il Lussemburgo, e neanche la Finlandia. Il subappalto è il grimaldello preferito dalle mafie per entrare nei lavori pubblici. Lo dimostrano tante inchieste giudiziarie. Come si può proporlo?". Lo scrive su Twitter il senatore M5S e presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra, a proposito dello Sblocca cantieri.

