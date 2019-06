Sblocca cantieri, Di Maio: Buone notizie, crediamo in soluzione condivisa

di npf

Roma, 4 giu. (LaPresse) - "Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi. Sono sicuro che si arriverà a una soluzione condivisa e di buon senso. Bisogna far ripartire il Paese, senza intoppi e lo vogliamo tutti. C'è un testo già condiviso e pronto per essere votato. Il M5S c'è e l'ho detto già ieri. L'unico obiettivo in questo momento è tornare a far correre l'Italia". Lo dice Luigi Di Maio (M5S).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata