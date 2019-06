Sblocca cantieri, Conte: Super emendanento Lega rischia di creare caos

di lcr/npf

Torino, 4 giu. (LaPresse) -"Ormai è pubblico questo superemendamento degli amici della Lega. E' un emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stakeholder. Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super emendamento ma non lo ho capito. E io stesso che faccio il giurista mi rendo conto che rischia di creare il caos". Così il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, al Clean air dialogue a Torino, sullo sblocca cantieri e l'emendamento che riguarda gli appalti.

