Sblocca cantieri, Confindustria: Priorità è sbloccare quelli fermi

di ntl/npf

Roma, 6 mag. (LaPresse) - "L'ambito di intervento più urgente, oltre che in grado di esplicare più rapidamente effetti positivi sull'economia reale, era e rimane lo sblocco delle opere già programmate e finanziate e che, tuttavia, risultano bloccate. Riteniamo infatti che, in questa fase di incerta transizione della congiuntura economica internazionale e, soprattutto, nazionale, un'immediata azione di sblocco dello stock delle opere ferme possa incidere in positivo sull'occupazione e, più in generale, sull'economia del Paese. ". Così Confindustria in audizione in Senato davanti alle commissioni Lavori Pubblici e Ambiente sul decreto sblocca cantieri.

