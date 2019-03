Governo, alta tensione sui cantieri. Lega avverte: "Ok non scontato"

di Donatella Di Nitto

Il caos per scongiurare la tempesta. Il governo gialloverde è al classico giro di boa, con un numero corposo di dossier sul tavolo che saranno affrontati solo dopo il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini (per il caso Diciotti) e il voto di sfiducia per il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, presentata dalle opposizione e in discussione giovedì.

Il sospetto però regna sovrano in entrambe le anime dell'esecutivo. In casa Lega lamentano troppi provvedimenti a firma pentastellata e sotto la regia di Di Maio. Lo stesso sblocca cantieri, che oggi andrà in Cdm (la riunione è convocata alle 14) non ha ricevuto l'ok incondizionato della Lega, che lo considera una "aspirina" in tema di appalti. Salvini voleva un testo più aggressivo con un riequilibrio di misure al nord come al sud e soprattutto un supercommissario (una sorta di tutor per Toninelli) e non un numero indefinito di funzionari, che complicherebbero solo lavoro. Infine la richiesta di inserire nel testo alcune norme fiscali per gli investimenti è stata rimandata al mittente. Per questo, confermano fonti leghiste, il via libera da parte del Carroccio allo sblocca cantieri non è scontato.

Si preannuncia infatti un Consiglio dei ministri lunghissimo, una sorta di resa dei conti su vari dossier. Per ora dalla mischia sembra essere uscito il memorandum sulla via della Seta. Dopo una riunione definita tecnica, a cui hanno partecipato sia Giancarlo Giorgetti che il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, è stato dato il via libera di via Bellerio grazie a una seria rimodulazione degli accordi in tema di porti e il rinvio di quelli finanziari e agricoli. Fonti leghiste si sono dette soddisfatte. Il memorandum può essere firmato.

Il vero nodo da sciogliere tuttavia resta il posizionamento del premier Conte, sempre più spostato verso l'ala 5Stelle. A nulla sono valse le parole del presidente del Consiglio sul caso Diciotti, accompagnate dal "domani (oggi, ndr) sarò in aula al fianco del vicepremier". "C'è una chiara linea politica in tema di migrazione - ha puntualizzato Conte - che questo governo sottoscrive e il responsabile dell'esecutivo sottoscrive per primo". Sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, in fondo, è il ragionamento, rischia tutto il governo e avviata la procedura del 'le decisioni sono state tutte condivise' non si può più tornare indietro. Nessun rischio quindi è questo dovrebbe valere anche per il titolare del Mit. Sul resto però è ancora alta tensione.

