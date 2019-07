Sbarco Luna, Renzi: Anche se al governo, negazionisti restano mediocri-2-

di lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - "La conquista della Luna - sottolinea - è una pagina di storia, timore e bellezza. E la vittoria dell'uomo contro i suoi limiti. È il successo americano sognato da Kennedy all'inizio degli anni 60, dopo aver subito una cocente sconfitta dai russi: ogni trionfo comincia con una caduta. È l'ansia del mondo intero incollato alla tv per seguire istante dopo istante lo sbarco, mentre alla Casa Bianca Nixon ha sul tavolo già pronti il discorso per parlare alla nazione in caso di disastro e 'celebrare gli eroi' scomparsi".

"Dopo quel giorno di 50 anni fa, niente sarà più come prima, nemmeno l'emozione davanti alla poesia di Leopardi o una notte alle stelle con gli amici. Perché la luna conquistata diventa il simbolo di ciò che l'uomo può fare. E di ciò che un Paese ha la forza di sognare. Perché senza capacità di sognare, e senza la voglia di realizzare i propri sogni, un Paese lentamente muore", conclude Renzi.

